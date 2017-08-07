В Екатеринбурге, в Ботаническом саду около Южного автовокзала, поселилась змея. Сотрудник института экологии растений и животных УрО РАН Олег Толкачев снял на видео, как крупный уж ползает по автостоянке, а затем устремляется на территорию сада.
Видео опубликовано на канале института на Youtube. Снимающий змею за кадром обращается к проходящей мимо женщине: «Осторожней, осторожней, змея!» Горожанка отвечает: «Ой, господи, а я ведь иду, не вижу. Откуда она взялась?»
Сотрудники института отметили что это первая встреча со змеей на территории Ботанического сада, хотя он изучен уральскими биологами вдоль и поперек. Научный сотрудник отдела герпетофауны Екатеринбургского зоопарка Марья Морозова в беседе с «URA.RU» предположила, что змеи начали осваивать городскую среду после прохладного, дождливого лета.
«Рядом с садом много неосвоенных территорий с лесистой местностью. Змеи там размножились в этот благоприятный для них год и проползли в сад, там же неплохо для них, — отметила собеседница агентства. — Если вы встретите ужа, то ничего не делайте, просто обойдите его. Они прекрасно сопоставляют свои размеры с человеческими и не проявляют к людям агрессии. А если вы на него наступите, то максимальным вредом от укуса будет зараза, занесенная в рану».