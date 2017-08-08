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Главные новости Тюменской области
10:23  08 августа 2017 0

В Тюмени малолетний живодер нафаршировал танк голубями

Голубь ест ранетки Осень Челябинск, птица, голубь
Жители города предлагают натравить на него полицейскихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Тюмени рассказала о семилетнем мальчике, который ловил в сквере Десантников голубей и запихивал их в отверстие в днище танка, откуда птицы не могли выбраться.

О происшествии женщина сообщила в группе «ЧС Тюмень» анонимно, рассказав, что пыталась остановить школьника и найти поблизости его родителей, однако мальчик убегал от нее и продолжал ловить птиц. Пользователи соцсетей бурно отреагировали на ее запись, отметив ловкость мальчика, умеющего ловить быстрых птиц, и предложив поступить с живодером так же, как он поступает с голубями.

«Какой ловкий мальчик. Голуби, они же улетают», — удивилась Махиро Аоно. «Сначала животных мучает, потом и до людей доберется. Видимо не те книги ему родители читали, а может и совсем никаких», — возмутилась Любовь Петрова. «Я б его туда засунула», — поддержала ее Ира Майер.

Жительница Тюмени Анжела Лучанинова и вовсе предложила обратиться к силовикам: «Вызовите полицию, а они, в свою очередь, детскую комнату подключат… В восемь лет голубей засовываем куда попало, в 12 лет будем кошек расчленять, а в 18 — людей?»

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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