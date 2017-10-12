У пермских рекламщиков остался год на то, чтобы привести в порядок «наружку» на улицах города. Эксперты считают, что новые правила оформления вывесок помогут столице Прикамья приблизиться к европейским городам.
Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации закреплены в постановлении мэрии от 25 октября 2016 года. В текстовой части вывески разрешат указывать только название компании и род ее деятельности, а в графической — логотип. Конструкцию должны будут поместить ниже уровня основания окон второго этажа. Таблички с названием организации будут именно в том месте, где эта организация расположена. Кроме того, дизайнеры должны будут учитывать цветовую гамму здания, где они планируют разместить рекламу. По новым правилам вывески должны быть оформлены до 22 октября 2018 года.
Эксперты считают, что упорядочивание рекламных вывесок приблизит Пермь к европейским городам. «Сейчас мы даже не представляем, как на самом деде выглядит архитектура Перми, — пояснил архитектор Игорь Луговой. — Реклама закрывает от нас вид зданий, она размещена так, что мы видим только эти вывески. Я поддерживаю уменьшение наружной рекламы в городе, тем более что визуальная реклама уже почти не работает. В развитых странах такого вида рекламы уже почти нет».