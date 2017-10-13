03:07 13 октября 2017 0

Увлеченность самофотографированием - тревожный симптом, считает глава минздрава РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала любовь к селфи проявлением эгоцентризма и предупредила о риске хронического стресса из-за пристрастия к гаджетам. По словам министра, желание постоянно проверять ленты соцсетей есть ни что иное, как симптом «одинокого человека».

Выступая в эфире онлайн-шоу «ОК на связи!» Вероника Скворцова пояснила, что этой проблемы никогда не будет у тех, кто интересуется другими людьми и окружающей реальностью. Передача состоялась в рамках федеральной недели здоровья, которую Минздрав России проводит в Одноклассниках с 9 по 15 октября, сообщает «Интерфакс».

«Это рассматривается мной как распущенность. Дело в том, что это проявление эгоцентризма, и нельзя видеть весь мир в себе, тем более что ты — это не твое тело и не твое лицо. Это совершенно иная материя, и даже если тебя завтра обезобразят или поменяют твое лицо, ты останешься самим собой», — приводит слова министра «Газета.ру».

Вероника Скворцова также отметила, что в России за последние годы увеличилась продолжительность жизни населения по итогам 8 месяцев 2017 года она составила у женщин более 77,3 лет, а мужчин — более 67,3 лет. Минздрав связывает это с сокращением потребления алкоголя и табака на душу населения, передает ТАСС.