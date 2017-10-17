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11:21  17 октября 2017 0

Владелец дорогого внедорожника в ХМАО украл на заправке бак бензина

"Водитель предпочёл не расплачиваться за ГСМ"ФОТО: Соцсети

Курьезный случай воровства произошел в Югре: на одной из заправочных станций Сургута водитель дорогостоящей иномарки украл полный бак бензина. Неординарный поступок стал поводом для бурного обсуждения в социальных сетях.

«На югорском тракте, с АЗС „Газпромнефть“ скрылась с полным баком бензина чёрная „Infinity“. Водитель предпочёл не расплачиваться за ГСМ», — сообщает в городской группе «К-Информ» свидетель произошедшего Игорь Кесслер.

«С нынешней ценой на бензин и аппетитами инфинити может быть, что на авто хватило, а на заправки — нет», — предполагает жительница Сургута Ирина Хромова. «Наэкономил на бензине на финик», — комментирует горожанка Светлана Горяева. «На такой машине грех бензин воровать», — возмущается Олег Седых.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что никаких официальных заявлений с заправочных комплексов Сургута о краже к ним не поступало.

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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