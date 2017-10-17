Владелец дорогого внедорожника в ХМАО украл на заправке бак бензина

Курьезный случай воровства произошел в Югре: на одной из заправочных станций Сургута водитель дорогостоящей иномарки украл полный бак бензина. Неординарный поступок стал поводом для бурного обсуждения в социальных сетях.
«На югорском тракте, с АЗС „Газпромнефть“ скрылась с полным баком бензина чёрная „Infinity“. Водитель предпочёл не расплачиваться за ГСМ», — сообщает в городской группе «К-Информ» свидетель произошедшего Игорь Кесслер.
«С нынешней ценой на бензин и аппетитами инфинити может быть, что на авто хватило, а на заправки — нет», — предполагает жительница Сургута Ирина Хромова. «Наэкономил на бензине на финик», — комментирует горожанка Светлана Горяева. «На такой машине грех бензин воровать», — возмущается Олег Седых.
В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что никаких официальных заявлений с заправочных комплексов Сургута о краже к ним не поступало.