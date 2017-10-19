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19 октября 2017
Главные новости Москвы
22:48  19 октября 2017 4

«Три магнитофона, три кинокамеры заграничных…» Мошенники украли у Владимира Этуша 28 миллионов рублей

Этуш сказал знаменитую фразу в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»Фото: скриншот YouTube

Народный артист Владимир Этуш и его супруга Елена стали жертвами мошенников и потеряли 28 миллионов рублей.

Пара доверила свои деньги экс-председателю нацбанка Абхазии Дауру Барганджии, передает телеканал 360. Он убедил их выгодно вложить в швейцарском банке. Через некоторое время Этуш потребовал средства обратно, но Барганджия отказался выполнять просьбу. Артист обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. По неофициальным данным, Барганджия задержан.

Напомним, Владимир Этуш запомнился российским зрителям благодаря роли в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Героя Этуша, согласно сюжету картины, обокрали и он произносит знаменитую фразу: «Все, все, что нажил непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три куртки. И они еще борются за почетное звание дома высокой культуры быта! А?»

Виктор Дорофеев
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