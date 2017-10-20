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20 октября 2017
19 октября 2017
10:27  20 октября 2017 0

Свердловские врачи забыли в пациенте дренаж. Он торчал прямо из живота

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, операция, доктор, медицина, врачи
Прокуратура проверяет, насколько компетентно врачи выполнили работуФото: depositphotos.com © URA.RU

Врачи Березовской центральной больницы попали во внимание прокуратуры из-за забытого ими в животе пациентки дренажа. Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе ведомства, отметив, что сейчас правоохранители проводят проверку.

В июне 2017 года жительнице Березовского потребовалась операция, после которой медики поставили ей «перчаточный дренаж» для оттока жидкости, которая выходила через отверстие в животе. Шов, по словам женщины, долгое время не заживал, гноился, а сама она чувствовала недомогание. В конце того же месяца дренаж извлекли, однако на этом страдания пациентки не закончились.

В сентябре шов разошелся, после чего она обнаружила, что из живота торчит кусок того самого дренажа. Врачам снова пришлось делать операцию и извлекать приспособление.

Сейчас прокуратура проводит проверку на предмет ненадлежащего исполнения обязанностей врачами, после чего дадут оценку их действиям.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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