12:03 20 октября 2017 0

Иностранцы все еще ищут Бук, стрелявший по Боингу Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Международная группа Bellingcat пришла к выводу о подлинности опубликованных неделю назад снимков «Бук 332» на востоке Украины. Иностранные исследователи утверждают, что это именно та установка, из которой в 2014 году был сбит малайзийский Боинг.

Само фото, как сообщают «Ведомости», опубликовала в четверг возглавляемая Нидерландами Совместная следственная группа Bellingcat. Ее эксперты предположили, что на снимке, сделанном в Макеевке 17 июля 2017 года, изображен именно тот «Бук», с которого был произведен запуск ракеты по гражданскому самолету. И попросили всех, кто может добавить какие-либо сведения, связаться с ними.

Входящие в Bellingcat журналисты сопоставили отметки на «Буке», фрагменты закрашенных цифр, маркировку негабаритного груза (Н2200) на боковом щитке гусеницы и маркировку центра масс, положение маскировочной сетки на ракетах и пришли к выводу, что на снимке изображена та же установка, что и на других кадрах, имеющих отношение к инциденту.

Впервые именно этой установкой Следственная группа заинтересовалась в июне 2017 года, напоминает «Национальная служба новостей». Тогда же появилось предположение, что именно из нее была запущена ракета, сбившая малайзийский лайнер и ставшая причиной гибели 298 человек. По мнению экспертов, обсуждаемый «Бук» принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курске.