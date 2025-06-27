День молодежи, экспертов и «Алые паруса»: что отмечают и чего нельзя делать 28 июня

28 июня — день богатый на праздники. В эту дату в России отмечают День молодежи, День судебного эксперта, День изобретателя и День букмекера, а в Петербурге тысячи выпускников встречают «Алые паруса». За границей это Международный день пирсинга и День карликового пуделя. URA.RU приводит обзор всех праздников, традиций и интересных событий 28 июня.
Праздники в России 28 июня 2025
День молодежи
28 июня Россия отмечает День молодежи — официальный праздник, который с 2023 года проводится в последнюю субботу июня. Он ведет историю с советских времен (тогда назывался «День советской молодежи» и отмечался в последнее воскресенье июня). В современной России праздник появился в 1993 году по указу первого президента Ельцина.
Сегодня в стране около 37 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет — почти четверть населения. Молодежь — это студенты, молодые специалисты, предприниматели, спортсмены и волонтеры, которые двигают страну вперед. В этот день по всей России проходят концерты, фестивали, спортивные соревнования и другие мероприятия.
День судебного эксперта
28 июня в России отмечают День судебного эксперта — профессиональный праздник, который появился совсем недавно, в 2022 году. Инициатива принадлежит Судебно-экспертной палате РФ, а дата выбрана не случайно: именно 28 июня 1912 года в Российской империи учредили первый кабинет научно-судебной экспертизы.
Судебный эксперт — это не просто специалист, а ключевой участник расследований, который с помощью науки и технологий помогает установить правду в самых сложных делах. Их работа востребована и в уголовных, и в гражданских процессах.
Сегодня в России около 30 тысяч судебных экспертов и более девяти тысяч экспертных организаций, которые проводят экспертизы 87 видов — от криминалистической и медицинской до почерковедческой и экологической. Благодаря их труду раскрываются преступления, доказывается невиновность, а справедливость торжествует.
День российского букмекера
28 июня в России отмечают День российского букмекера — профессиональный праздник, учрежденный в 2015 году по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов. Это день тех, кто принимает пари на спорт, культуру, политику и даже погоду, помогая людям играть и выигрывать.
Профессия букмекера возникла в Англии, а в России первые букмекерские конторы появились после распада СССР. Раньше ставки принимали в пунктах с кассирами, теперь же большинство ставок — онлайн, с возможностью live-режима и трансляций. В 2016 году рынок ставок в России начал официально регулироваться: для легальной работы букмекер должен быть зарегистрирован и работать с ЦУПИС, а игроки платят налог с выигрыша. Сегодня самые известные российские букмекеры — «Фонбет», «Пари-матч», «1хСтавка», «Лига Ставок» и другие, предлагающие широкий выбор событий и удобные сервисы.
День изобретателя и рационализатора
В последнюю субботу июня Россия отмечает День изобретателя и рационализатора — праздник, который ведет историю еще из советских времен. Официально он закреплен с 1979 года, но зародился еще в конце 1950-х по инициативе Академии наук СССР.
Изначально этот день был сродни советской Нобелевской премии — лучших изобретателей и рационализаторов награждали за инновации, менявшие жизнь страны и мира. Сегодня праздник стал профессиональным днем.
Российские изобретатели подарили миру массу прорывных открытий: лампу накаливания Александра Лодыгина, радио Александра Попова, телевидение Бориса Розинга, двухцилиндровую паровую машину Ивана Ползунова и многое другое. Имя Ивана Кулибина стало символом русского гения и нестандартного мышления. В этот день Академия наук представляет список лучших изобретателей, присваивая звание «Заслуженный изобретатель РФ».
«Алые паруса» — самый масштабный выпускной в России
28 июня 2025 в Санкт-Петербурге пройдет грандиозный праздник выпускников «Алые паруса». Это не просто школьный выпускной — это масштабное светопиротехническое шоу на Неве с музыкой, концертом на Дворцовой площади и проходом настоящего корабля с алыми парусами.
Праздник возник в 1968 году в Ленинграде, вдохновленный одноименной книгой Александра Грина, и стал символом надежд и мечтаний молодежи, которая вступает во взрослую жизнь. После долгого перерыва «Алые паруса» вернулись в 2005-м и с тех пор собирают до трех миллионов зрителей и миллионы телезрителей.
Корабль с настоящими алыми парусами — главный момент вечера, когда тысячи выпускников загадывают желания под музыку русских композиторов. Это уникальное событие занесено в реестр мирового событийного туризма и стало одной из визитных карточек Петербурга.
Международные праздники 28 июня 2025
День карликового пуделя
Пудели родом из Франции и Германии. Карликовый пудель — уменьшенная версия для домашних любимцев и выставок. Праздник появился недавно — в XXI веке — среди заводчиков и фанатов породы, чтобы отмечать их ум и красоту. Особенно популярен в Европе и США. Это день для тех, кто любит этих умных и энергичных собак.
Международный день социального бизнеса
Социальный бизнес — это когда компании помогают людям и природе, а не только зарабатывают деньги. Идея появилась в Европе и США в конце XX века, когда бизнес начал задумываться о пользе обществу. Праздник возник в 2000-х, чтобы вдохновлять и поддерживать такие проекты. Особенно развит социальный бизнес в Великобритании, США и Бразилии. Этот день напоминает: бизнес может быть полезным и добрым.
Международный день пирсинга
Пирсинг существует тысячелетиями — от Египта и Азии до Африки. Современный праздник возник в конце XX — начале XXI века, когда пирсинг стал модой и искусством. Главные центры — США и Европа, где появилась профессия пирсера и поклонники этого искусства.
Православный праздник 28 июня 2025
Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Воронинская
28 июня православные отмечают день иконы Божией Матери «Одигитрия» Воронинская. Это день ее явления в 1518 году недалеко от Череповца, когда пономарь Иоанн увидел икону на огромной липе у деревни Воронино. Дважды икону приносили в храм, но каждое утро она возвращалась на липу. По преданию, люди поняли, что это особое место, и построили там часовню, а позже монастырь.
С иконой связано первое чудо: слепая от рождения девушка по имени Феодосия прозрела после молитвы перед образом. Постепенно вокруг иконы собралась монашеская община, а один из иноков, Марк Ворона, дал имя и монастырю, и самой иконе — Воронинская.
В 1792 году икону украли, а монастырь сожгли, и судьба оригинального образа неизвестна. Сегодня единственное сохранившееся изображение — миниатюра в сборнике XVIII века.
Народный праздник 28 июня — День Фита
28 июня по старому стилю — 15 июня — на Руси отмечали День Фита, или День святого Вита, христианского мученика с древними легендами и необычными традициями. По преданиям, он изгнал бесов из императора Диоклетиана, отказался поклоняться языческим богам и был казнен, но львы в клетке не тронули его. В Европе известны «пляски святого Вита» — танцы, которым приписывали исцеление нервных болезней.
На Руси в этот день крестьяне следили за погодой и полями: говорили, что дождь на Фита вреден для хлеба, а после праздника сеять уже нельзя — иначе урожай пропадет. Особое внимание уделяли овсу — он в это время быстро растет. Поля охраняли от скота, а животных — от поедания свежей зелени, чтобы избежать болезней. В этот день молились святому Виту, прося защиты для скота и урожая. День Фита — напоминание о связи человека с природой и заботе о земле и хозяйстве.
Что нельзя делать 28 июня
- По народным приметам (День Фита), 28 июня нельзя сеять и пересевать хлеба и овощи, иначе урожай будет плохим или «сгорит» под солнцем.
- Нельзя работать в поле в дождь в этот день, так как верили: дождь на Фита – к гнили хлеба и болезням скота.
- Нельзя выпускать скот без присмотра, так как в этот день, по народным поверьям, животные могут заболеть от поедания молодой зелени.
- Нельзя сквернословить, ругаться и ссориться, особенно в доме, — чтобы не накликать беду на семью и хозяйство.
- В православной традиции (в день иконы Божией Матери «Одигитрия» Воронинская) не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой и рукоделием в праздничное время, лучше уделить время молитве, помощи нуждающимся и благим делам.
- Также в этот день не следует отказывать в помощи просящим, считалось, что отказ обернется потерями в доме.
Кто родился 28 июня
- Илон Маск – инженер, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla, Neuralink, владелец X (Twitter). Известен запуском многоразовых ракет, развитием электромобилей и амбициями по колонизации Марса.
- Ляйсан Утяшева – российская гимнастка, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры стала телеведущей и тренером.
- Яна Поплавская – советская и российская актриса, телеведущая. Прославилась в детстве ролью Красной Шапочки в фильме «Про Красную Шапочку» (1977).
- Наталья Штурм – российская певица и писательница. Известна песней «Школьная пора» и участием в музыкальных шоу 90-х.
- Кэти Бейтс – американская актриса и режиссер. Лауреат «Оскара» за роль в триллере «Мизери», также известна ролями в фильмах «Титаник» и «Долорес Клейборн».
- Анни Дюпре – французская актриса и писательница. Известна ролями в фильмах «Слово полиции», «Укол зонтиком», а также работой в театре.
- Сергей Бодров – советский и российский режиссер, сценарист, продюсер. Известен фильмами «Кавказский пленник», «Монгол», номинант на «Оскар».
- Александр Панкратов-Черный – советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Известен по фильмам «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «Тасс уполномочен заявить…».
Именины 28 июня
В этот день отмечают свои именины люди с именами: Григорий, Ефрем, Кира, Лазарь, Михаил, Модест, Семен и Федор.
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