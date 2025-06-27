Циклон Зирос, который принес дожди в Россию, сняли из космоса

Циклон «Зирос», пришедший из Скандинавии, принес с собой осадки и похолодание в центральную часть России, включая столичный регион. Спутники Роскосмоса активно мониторят этот крупный атмосферный вихрь, который в настоящее время находится над Москвой.
«В центральную часть России пришел циклон Зирос. Он принес осадки и небольшое похолодание. Сейчас этот циклон проходит над Москвой», — сообщает «Роскосмос» в официальном telegram-канале.
По прогнозам метеорологов, «Зирос» приведет к затяжным и интенсивным осадкам в ближайшие дни. Ожидается, что его влияние ощутят жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Татарстана, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Тульской, Брянской и Калужской областей. В Карелии и других регионах также прогнозируются осадки. Грозы возможны в Воронежской, Рязанской, Тамбовской и Владимирской областях.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в связи с нашествием циклона атмосферное давление в Москве может упасть до 733 мм рт. ст., что является почти рекордно низким значением. Такое резкое изменение давления может серьезно повлиять на самочувствие метеозависимых людей, сообщает Regions.ru.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупреждал о сложной метеообстановке и сильных осадках в ряде регионов, включая центр европейской части страны и Приволжский федеральный округ. Тогда метеорологи отмечали вероятность ливней, гроз и града, а также повышение уровня воды в реках на юге России.
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