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20 октября 2017
14:43  20 октября 2017 3

Внук Брежнева будет судиться из-за фотографии деда в рекламе

Новиков Илья, аукцион, молоток, суд
Какую компенсацию требует внук, не разглашаетсяФото: depositphotos.com © URA.RU

Внук Леонида Брежнева Андрей обратился в суд из-за использования фотографии его деда в рекламных целях. Какую компенсацию за моральный ущерб он хочет получить, не разглашается.

Андрей Брежнев просит у районного суда Новосибирска взыскать некую сумму с ООО «Тайм презентс», которое использовало фотографию его деда в рекламе, передает РАПСИ. Андрей Брежнев обвиняет компанию в необоснованном обогащении и требует компенсации морального ущерба.

По сообщению Life.ru, суд назначил предварительное слушание по делу на 13 ноября. Размер требуемой компенсации не называется.

Леонид Брежнев — партийный и государственный деятель в СССР, на протяжении 18 лет занимавший высшие руководящие должности. Занимал посты первого генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР. Скончался в 1982 году.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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