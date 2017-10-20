Внук Брежнева будет судиться из-за фотографии деда в рекламе

Внук Леонида Брежнева Андрей обратился в суд из-за использования фотографии его деда в рекламных целях. Какую компенсацию за моральный ущерб он хочет получить, не разглашается.
Андрей Брежнев просит у районного суда Новосибирска взыскать некую сумму с ООО «Тайм презентс», которое использовало фотографию его деда в рекламе, передает РАПСИ. Андрей Брежнев обвиняет компанию в необоснованном обогащении и требует компенсации морального ущерба.
По сообщению Life.ru, суд назначил предварительное слушание по делу на 13 ноября. Размер требуемой компенсации не называется.
Леонид Брежнев — партийный и государственный деятель в СССР, на протяжении 18 лет занимавший высшие руководящие должности. Занимал посты первого генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР. Скончался в 1982 году.