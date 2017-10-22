Над Москвой едва не столкнулись пассажирские лайнеры

Один из самолетов набрал большую высоту
В небе над столичным аэропортом Внуково утром 21 октября едва не столкнулись два пассажирских самолета.
Инцидент произошел в тот момент, когда лайнер, следовавший рейсом Москва — Тель-Авив, набрал высоту около километра вместо подтвержденной высоты в 900 метров. В этот момент cfvjktn «Сочи — Москва» заходило на посадку, передает «Рен-ТВ».
Столкновение пассажирских самолетов удалось избежать из-за срабатывания сигнализации курсовой системы (КС).
Как уже сообщало «URA.RU», схожая ситуация имела место над Внуково в июне этого года.