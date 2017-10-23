Минтруд опроверг планы повысить минимальный трудовой стаж

Ведомство не планирует изменений, которые коснутся пенсионеров
В Минтруда РФ прокомментировали информацию о том, что власти намерены повысить минимальный трудового стажа для пенсионеров.
«Никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается», — передает сообщение ведомства «Национальная служба новостей».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в администрации президента и правительстве рассматривают такую возможность, напоминает RT. Уточнялось, что такую меру могли принять для того, чтобы не повышать пенсионный возраст. Также подобная мера может в целом оздоровить экономику страны, считают эксперты.