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23 октября 2017
12:24  23 октября 2017 0

Минтруд опроверг планы повысить минимальный трудовой стаж

Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции.Люди., пенсия, старость
Ведомство не планирует изменений, которые коснутся пенсионеровФото: Pixabay

В Минтруда РФ прокомментировали информацию о том, что власти намерены повысить минимальный трудового стажа для пенсионеров.

«Никаких изменений в пенсионной системе не обсуждается», — передает сообщение ведомства «Национальная служба новостей».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в администрации президента и правительстве рассматривают такую возможность, напоминает RT. Уточнялось, что такую меру могли принять для того, чтобы не повышать пенсионный возраст. Также подобная мера может в целом оздоровить экономику страны, считают эксперты.

Юрий Викторов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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