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Главные новости Пермского края
05:57  24 октября 2017 0

Стало известно имя главы Орджонинидзевского района Перми

Утверждение Дмитрия Самойлова на пост сити-менеджера депутатами Пермской гордумы. Пермь, самойлов дмитрий
О перестановках в районных администрациях глава Перми объявил на прошлой неделеФото: Василий Заболотных © URA.RU

Исполняющим обязанности главы Орджоникидзевского района Перми назначен Василий Поторочин. Уже в среду, 25 октября, он приступит к работе в новой должности.

Ранее Василий Поторочин занимал должность заместителя главы администрации района.

Как сообщает пермский портал Business Class со ссылкой на мэрию столицы Прикамья, таким образом стало известно имя третьего главы района, назначенного на должность в результате перестановок, проведенных мэром Дмитрием Самойловым.

Ранее «URA.RU» писало, что мэр провел рокировки сразу в трех районах города — Кировском, Свердловском и Орджоникидзевском. Экс-глава Кировского района Евгений Гилев стал советником главы города, а его место занял Владимир Хлебников, который возглавлял контрольно-аналитический департамент. Экс-глава Свердловского района Вячеслав Торчинский получил место заместителя мэра — начальника департамента культуры и молодежной политики Перми, его кресло занял Андрей Усов, который до этого напротив — работал в должности замглавы администрации города. Освободившая же кресло главы Орджоникидзевского района Лидия Королева стала начальником управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям.

Евгений Александров
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