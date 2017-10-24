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24 октября 2017
23 октября 2017
Главные новости Москвы
08:22  24 октября 2017 0

Праправнучка Кшесинской дебютировала на балу Tatler в Москве. ВИДЕО

Севенард считается претенденткой в секс-символы русского балетаФото: скрин видео Super во "ВКонтакте"
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Праправнучка известной балерины Матильды Кшесинской, прославившейся благодаря любовной истории с последним русским императором Николаем Романовым, Элеонора Севенард официально начала вести светскую жизнь. Вечером 23 октября она стала одной из дебютанток на балу журнала Tatler 2017 в Колонном зале Дома Союзов.

Видео первого танца Севенард опубликовал телеграм-канал Super. Издание отмечает, что балерине досталась «главная партия» на балу. Девятнадцатилетняя праправнучка Кшесинской, отметим, недавно закончила академию балета имени Вагановой, успела выступить на сцене Мариинки, ее уже зачислили в труппу Большого театра, где она стала фавориткой Николая Цискаридзе.

Виктор Жуков
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