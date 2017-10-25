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25 октября 2017
24 октября 2017
Главные новости Москвы
05:18  25 октября 2017 0

Расходы на Росгвардию могут увеличить

Развод Росгвардии на площади Революции. Челябинск, росгвардия, офицеры росгвардии
В Совете Федерации считают, что ведомство нуждается в дополнительном финансированииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Совет Федерации собирается поставить перед правительством РФ вопрос об увеличении объемов финансирования Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). Ожидается, что постановление Совфеда будет принято уже в среду, 25 октября, по итогам «правительственного часа».

По словам главы комитета по обороне СФ Виктора Бондарева, инициатива верхней палаты парламента предусматривает выделение дополнительных средств, которые пойдут на выплату денежного довольствия, пособий и компенсаций сотрудникам, попавшим под сокращение в связи с реорганизацией, а также — на строительство и приобретение жилья для сотрудников и военнослужащих Росгвардии и улучшение материально-технического обеспечения войск, сообщает «Экономика сегодня».

Отметим, ФСВНГ была создана указом президента РФ Владимира Путина в апреле 2016 года на базе Внутренних войск МВД РФ и ряда бывших полицейских служб, которые были переподчинены новому ведомству — ОМОН, собр, вневедомственная охрана, лицензионно-разрешительные органы, контролирующие оборот оружия. Этим же указом в распоряжение главы МВД были переданы службы госнаркоконтроля и ФМС.

Евгений Александров
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