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25 октября 2017
Главные новости Москвы
10:44  25 октября 2017 1

Петербургу грозит дефицит хлеба и рост цен. Ключевые поставщики вывозят зерно за границу

Пекарня «Хлеботека». Екатеринбург, хлеб, выпечка, ржаной
Ключевые поставщики Петербурга вывозят зерно за границуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Санкт-Петербургу грозит дефицит хлеба и повышение цен на мукомольную продукцию из-за нехватки вагонов для доставки зерна в город. Об этом в письме к вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу сообщил губернатор северной столицы Георгий Полтавченко.

Глава Петербурга пояснил, что ключевыми поставщиками для хлебопекарной отрасли города являются Оренбургская, Саратовская, Самарская, Омская и Новосибирская области. Они были включены в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге, пишет Regnum.

Полтавченко указал, что из-за активного экспорта зерна предприятия Петербурга не могут получить вагоны для его транспортировки. Это создаёт риск срыва поставок зерна, роста его себестоимости и, в конечном счёте, может привести к остановке производства хлебопекарных предприятий.

Ранее сообщалось, что 2017 год стал рекордным по урожайности зерна. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отметил в этом плане практически весь российский юг, включая Ростов, Кубань и Поволжье. Он подчеркнул, что в текущем году увеличивается доля экспорта зерна, которое Россия поставляет более чем в 130 стран, пишет «Национальная служба новостей».

Иван Антонов
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