В 2013 году президент РФ Владимир Путин наградил актёра орденом Александра Невского
Экс-глава Нацбанка Абхазии Даур Барганджия задержан по обвинению в хищении у семьи актера Владимра Этуша 28 млн рублей.
59-летнему финансисту вменяется статья «мошенничество в особо крупном размере», сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на представителя московского главка СК РФ Юлию Иванову. Издание отмечает, что обвиняемый получил деньги от «своего друга» в 2013 году, а когда семья артиста попросила их вернуть, он ответил отказом.
Народный артист СССР просил финансиста разместить эти средства в одном из банков Швейцарии.