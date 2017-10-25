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25 октября 2017
Главные новости Москвы
14:24  25 октября 2017 0

Экс-главу Нацбанка Абхазии задержали за кражу миллионов актера Этуша

В 2013 году президент РФ Владимир Путин наградил актёра орденом Александра НевскогоФото: сайт президента России

Экс-глава Нацбанка Абхазии Даур Барганджия задержан по обвинению в хищении у семьи актера Владимра Этуша 28 млн рублей.

59-летнему финансисту вменяется статья «мошенничество в особо крупном размере», сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на представителя московского главка СК РФ Юлию Иванову. Издание отмечает, что обвиняемый получил деньги от «своего друга» в 2013 году, а когда семья артиста попросила их вернуть, он ответил отказом.

Народный артист СССР просил финансиста разместить эти средства в одном из банков Швейцарии.

Семен Гринберг
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