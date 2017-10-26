Многомиллиардная задолженность «Роскосмоса» исчезла из бюджета

01:12 26 октября 2017 0

Дела «Роскосмоса» в государственном бюджете засекретили Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос», задолжавшая российскому бюджету почти 47 миллиардов рублей, внезапно исчезла из прогноза доходов страны. Счетная палата опасается, что деньги, которые компания пообещала вернуть еще летом, так и не пополнят государственную казну.

Денежные обязательства на сумму 46,88 млрд рублей, как сообщает РБК, были начислены Минфином как погашение задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства. Они должны были попасть в бюджет в составе «прочих неналоговых доходов», но уже осенью пропали из прогноза поступлений. Счетная палата заявила, что поправки произошли по просьбе «Роскосмоса» и перевела вопрос в секретную часть бюджета, но обоснования решения не привела, как и Минфин. В компании ситуацию также не прокомментировали.

Основным доходом «Роскосмоса» является международная космическая деятельность. Благодаря заключенным контрактам с США, Израилем, Индией и европейскими странами, компания получает миллиардную выручку. При этом госкорпорация финансируется из бюджетных средств в колоссальных размерах: в 2016 году сумма вложений РФ составила 201 млрд рублей, в 2017 — 138,7 млрд (по данным Минфина на 1 октября).