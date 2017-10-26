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26 октября 2017
09:48  26 октября 2017 0

В России хотят ввести ипотеку под шесть процентов для избранных

Клипарт. Деньги и прочее., ключи от квартиры, мелочь, деньги, ипотека, плата, рубли
В августе 2017 года средняя ипотечная ставка составила 10,58%Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Российское министерство финансов обсуждает вопрос о льготной ипотеке под шесть процентов годовых. Замдиректора департамента финансовой политики ведомства Сергей Платонов заявил на круглом столе «Эксперт РА», что такой вариант субсидий рассматривается только для определенных категорий граждан.

Газета «Ведомости» пишет, что финансисты подвели черту под программой субсидирования ипотечной ставки, позволяющей любому россиянину взять кредит на покупку квартиры в новостройке под 12% годовых. Платонов сообщил, что в дальнейшем минфин не планирует действовать «так массово и безадресно для всех граждан».

Зато сейчас обсуждается вопрос о субсидировании кредитов для молодых семей. По таким займам ставки могут быть близки к шести процентам, сказал Платонов. До конца года чиновники хотят определиться, сколько денег будет выделено из бюджета на эти цели и через какие банки будут выдаваться льготные ипотеки.

Нынешняя программа поддержки ипотечных заемщиков действовала с 2015 года. По ней было выдано кредитов на сумму 928 млрд рублей. Бюджет потратил на субсидии около 15 млрд рублей.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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