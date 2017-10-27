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27 октября 2017
15:43  27 октября 2017 2

Экс-возлюбленная Тимати из Тюмени снялась в откровенном клипе рэпера

24.11.16 Золотое Яблоко. Тимати. Екатеринбург, тимати, юнусов тимур
В клипе Тимати рассказывает историю своей жизниФото: Алексей Колчин © URA.RU

Модель из Тюмени, экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова снялась в новом клипе лейбла Black Star. По словам исполнителя, видеоролик стал экранизацией на один из самых личных для него треков.

Клип снят на песню «Демоны» из альбома «13», сообщает «Вокруг.ТВ». При этом в откровенных сценах задействована не нынешняя избранница Тимати Анастасия Решетова, а Алена Шишкова, с которой они расстались в 2014 году. Она же является матерью его дочери Алисы.

В клипе рэпер рассказывает историю своей жизни. Устав от популярности и пристального внимания папарацци, он обливает себя бензином и поджигает. Ему чудом удается выжить, после чего в больничной палате его навещает Алена Шишкова. В финале она отключает его от аппарата жизнеобеспечения.

Напомним, ранее Тимати отказался от своей карьеры рэп-исполнителя ради дочери. Он объявил, что выступление 4 ноября станет его последним сольным концертом на ближайшие годы, передает «Утро.ру».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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