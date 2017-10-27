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Главные новости Югры
18:40  27 октября 2017 0

Югорский мэр-влогер завел канал в Telegram и сделал собственные стикеры. ФОТО

Лица. Сургутский р-он, Трубецкой Андрей
Эта фотография Андрея Трубецкого стала основой для одного из стикеров в TelegramФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой завел собственный Telegram-канал под названием «Глава в районе». Там уже появились стикеры с изображением мэра.

В telegram-канале Андрея Трубецкого планируется рассказывать о жизни Сургутского района. Там уже есть несколько новостей, а также стикерпак с изображениями мэра. Глава района был первым среди югорских градоначальников, кто завел собственный YouTube-канал. Он выкладывает ролики с рассказами о проблемах муниципалитета. Наибольшую известность получил выпуск, посвященный ответам хэйтеров — это видео набрало несколько десятков тысяч просмотров.

На стикерах изображены эмоции Трубецкого
Фото: скриншот telegram-канала

Андрей Трубецкой также организовал самый массовый в истории ХМАО киберспортивный турнир, в котором приняли участие 17 тысяч человек, и сам сыграл в Dota 2.

Антон Степыгин
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