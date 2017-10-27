Глава Сургутского района Андрей Трубецкой завел собственный Telegram-канал под названием «Глава в районе». Там уже появились стикеры с изображением мэра.
В telegram-канале Андрея Трубецкого планируется рассказывать о жизни Сургутского района. Там уже есть несколько новостей, а также стикерпак с изображениями мэра. Глава района был первым среди югорских градоначальников, кто завел собственный YouTube-канал. Он выкладывает ролики с рассказами о проблемах муниципалитета. Наибольшую известность получил выпуск, посвященный ответам хэйтеров — это видео набрало несколько десятков тысяч просмотров.
Андрей Трубецкой также организовал самый массовый в истории ХМАО киберспортивный турнир, в котором приняли участие 17 тысяч человек, и сам сыграл в Dota 2.