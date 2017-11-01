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01 ноября 2017
13:44  01 ноября 2017 17

От семьи сбитого правительственной машиной инспектора ГИБДД откупились миллионами и квартирой

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Инспектора Сергея Грачева насмерть сбил чиновник на иномарке с правительственными номерамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Родственники инспектора ГИБДД Сергея Грачева, которого на «Мерседесе» насмерть сбил чиновник на Новом Арбате, получат компенсацию от МВД и ФСБ. Выплаты уже начались.

Семья Грачева, по данным «Московского комсомольца», получила денежную компенсацию в размере 6 млн рублей: 2 млн рублей — от МВД и 4 млн рублей — от ФСБ. Помимо того, вдове инспектора ГИБДД Екатерине Грачевой выдали трехкомнатную квартиру и назначили пенсию до достижения детьми совершеннолетия. Сейчас детям погибшего 1,5 года и 5 лет. Родителям Грачева назначена пожизненная пенсия по потере кормильца.

«Мы остались довольны. Все выплаты уже получаем», — передает издание слова матери инспектора Светланы.

25 сентября сотрудника ГИБДД насмерть сбил «Мерседес» с правительственными номерами. В Сети появилась запись с камеры наблюдения, которая сняла момент наезда на старшего лейтенанта полиции. На съемке видно, что автомобиль, сбивший полицейского, даже не пытался тормозить.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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