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03 ноября 2017
20:44  03 ноября 2017 0

Телеведущая обнажилась в прямом эфире, испугавшись паука в нижнем белье. ВИДЕО

Ведущей помогли проверить одежду другие участники шоуФото: скрин из видео

В Румынии телеведущая Иллинка Виндичи начала оголяться в прямом эфире, испугавшись, что у нее в в нижнем белье находится паук. В процессе она несколько раз высоко задрала юбку и попыталась спрятаться от камер, пока к ней на помощь не пришел еще один участник шоу.

На видео, опубликованном каналом Viral Clips на YouTube, видно, как ведущая на сцене неожиданно задрала юбку и начала прыгать на месте, удерживаясь на высоких каблуках. Через пару секунд к ней подбежал коллега в золотом пиджаке и принялся внимательно осматривать тело девушки.

Поняв, что насекомого в белье нет, ведущая снова повернулась к камерам и продолжила работать. В комментариях к видео некоторые пользователи предположили, что смешную ситуацию сотрудники телеканала разыграли специально.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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