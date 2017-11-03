Телеведущая обнажилась в прямом эфире, испугавшись паука в нижнем белье. ВИДЕО

20:44 03 ноября 2017 0

Ведущей помогли проверить одежду другие участники шоу Фото: скрин из видео

В Румынии телеведущая Иллинка Виндичи начала оголяться в прямом эфире, испугавшись, что у нее в в нижнем белье находится паук. В процессе она несколько раз высоко задрала юбку и попыталась спрятаться от камер, пока к ней на помощь не пришел еще один участник шоу.

На видео, опубликованном каналом Viral Clips на YouTube, видно, как ведущая на сцене неожиданно задрала юбку и начала прыгать на месте, удерживаясь на высоких каблуках. Через пару секунд к ней подбежал коллега в золотом пиджаке и принялся внимательно осматривать тело девушки.

Поняв, что насекомого в белье нет, ведущая снова повернулась к камерам и продолжила работать. В комментариях к видео некоторые пользователи предположили, что смешную ситуацию сотрудники телеканала разыграли специально.