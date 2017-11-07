Всего военные поймали у берегов Италии 375 мигрантов
Испанское военное судно «Кантабрия» обнаружило у берегов Италии 26 мертвых девушек. Предположительно, они пытались пересечь Средиземное море.
Среди погибших были в основном девушки от 14 до 18 лет. По версии следствия, они были изнасилованы и убиты, пишет Life.ru. Трупы девушек находились в резиновой лодке еще с 64 мигрантами.
Всего военные поймали 375 мигрантов, которые в лодках направлялись из Африки к берегам Италии, уточняет агентство Nation News. Это были выходцы из Сенегала, Ганы, Нигерии, Судана и Гамбии. Всех их доставили в Салерно, как и тела 26 девушек. Прокуратура Италии начала расследование по поводу происшествия.