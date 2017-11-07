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07 ноября 2017
14:17  07 ноября 2017 0

У берегов Италии обнаружили тела 26 изнасилованных девушек-подростков

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, море берег, курильские острова, остров кунашир
Всего военные поймали у берегов Италии 375 мигрантовФото: depositphotos.com © URA.RU

Испанское военное судно «Кантабрия» обнаружило у берегов Италии 26 мертвых девушек. Предположительно, они пытались пересечь Средиземное море.

Среди погибших были в основном девушки от 14 до 18 лет. По версии следствия, они были изнасилованы и убиты, пишет Life.ru. Трупы девушек находились в резиновой лодке еще с 64 мигрантами.

Всего военные поймали 375 мигрантов, которые в лодках направлялись из Африки к берегам Италии, уточняет агентство Nation News. Это были выходцы из Сенегала, Ганы, Нигерии, Судана и Гамбии. Всех их доставили в Салерно, как и тела 26 девушек. Прокуратура Италии начала расследование по поводу происшествия.

Виктор Дорофеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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