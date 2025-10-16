Задержки и отмены рейсов: что происходит в аэропортах России утром 16 октября

Утром 16 октября 2025 года российские аэропорты столкнулись со сбоями в расписании. Задержки и отмены рейсов затронули как внутренние, так и международные направления. Пассажиры сообщают о длительных ожиданиях и изменениях в расписании по основным хабам страны. Ситуация особенно сложная в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Новосибирске. URA.RU собрало актуальные данные на 8:00 мск — где ждать перебоев и какие рейсы отменены.
Где задержаны и отменены рейсы 16 октября 2025
Москва, Шереметьево
Утро 16 октября в аэропорту Шереметьево началось с серьезных сбоев в расписании. По данным онлайн-табло, пассажиры столкнулись с массовыми задержками и отменами рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям.
Среди вылетов — задержка рейса в Анталью более чем на 11 часов, отменены перелеты в Самару и Калининград. Кроме того, зафиксированы задержки рейсов в Киров, Санкт-Петербург, Владикавказ, Махачкалу, Сочи, Магас и еще один — в Анталью, который также сдвинут по времени.
Не лучше ситуация и с прилетами. На табло — десятки рейсов с измененным временем прибытия. С опозданием идут самолеты из Сочи, Мурманска, Санкт-Петербурга, Сухума, Астрахани, Антальи, Стамбула, Омска, Барнаула, Екатеринбурга и Красноярска. Отменен прилет из Самары, задерживаются борты из Красноярска, Иркутска, Нового Уренгоя, Саньи, Алматы, Пекина, Гуанчжоу и Шанхая. Отменен и рейс из Калининграда, еще один из этого направления идет с опозданием.
Москва, Внуково
Аэропорт Внуково утром 16 октября также работает с перебоями. На онлайн-табло зафиксированы отмены и задержки рейсов по популярным туристическим и внутренним направлениям. Среди вылетов — отменен рейс в Тбилиси, с опозданием отправляются самолеты в Хургаду, Гюмри и Анталью.
Ситуация с прилетами заметно сложнее: сбои фиксируются по многим направлениям. Задерживаются рейсы из Сургута, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Дубая, Антальи, Владикавказа, Стамбула, Минеральных Вод и Астаны. Отменен прилет из Бодрума, еще один из этого же направления идет с опозданием. Также задерживаются рейсы из Хургады, Челябинска, Бугульмы, Тюмени, Самарканда, Оша, Еревана (два рейса подряд), Шарм-эль-Шейха, Антальи и Певека. Кроме того, отменен рейс из Тбилиси.
Москва, Домодедово
Утром 16 октября в аэропорту Домодедово также фиксируются многочисленные задержки рейсов. На табло — сбои как по внутренним, так и по международным направлениям.
Среди вылетов задержаны рейсы в Дубай, Владикавказ, Махачкалу, Наманган, Аддис-Абебу и Бишкек. Некоторые из них — с существенным опозданием. По прилетам ситуация остается напряженной: с опозданием прибывают самолеты из Калининграда, Термеза, Тель-Авива, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Аддис-Абебы, Куляба, Барнаула, Улан-Удэ, Читы, Норильска, Бишкека, Хургады, Антальи, Намангана, Благовещенска, Владикавказа и Нячанга.
Санкт-Петербург, Пулково
Утром 16 октября в аэропорту Пулково также фиксируются сбои в расписании. Задержаны и отменены несколько рейсов, как по вылетам, так и по прилетам. Среди вылетов — отменен рейс в Горно-Алтайск, а также Москва. Кроме того, с опозданием отправляется рейс в Москву. По прилетам задержки затрагивают рейсы из Калининграда, Москвы, Дубая, Оренбурга, Антальи (несколько рейсов), Стамбула, Минска, Челябинска, Тюмени, Красноярска, Омска и Самары. Отменен рейс из Горно-Алтайска.
Сочи
Утром 16 октября в аэропорту Сочи также наблюдаются задержки рейсов. Нарушения касаются как вылетов, так и прилетов. Среди вылетов — задержан рейс в Нижнекамск и Москву, а рейс в Ереван перенесен. По прилетам ситуация масштабнее: с опозданием прибывают самолеты из Тель-Авива (два рейса), Новосибирска, Перми, Челябинска, Тбилиси, Антальи, Москвы (два рейса) и Самарканда. На данный момент новых изменений в расписании не зафиксировано.
Самара
Утром 16 октября в самарском аэропорту Курумоч фиксируются сбои в расписании рейсов. Нарушения затронули как прилеты, так и вылеты. Среди прилетов — задерживаются рейсы из Хургады, Антальи, Санкт-Петербурга, Оша и Красноярска. Также отменен рейс из Москвы.
По вылетам ситуация аналогичная: задержаны рейсы в Анталью, Дубай, Санкт-Петербург, Тбилиси, Екатеринбург и Красноярск. Рейс в Москву отменен. На данный момент уточнения по времени отправления и прибытия продолжают поступать.
Новосибирск
Утром 16 октября в новосибирском аэропорту Толмачево ситуация с вылетами остается стабильной — задержек нет, рейсы выполняются по расписанию. А вот по прилетам наблюдаются сбои: с опозданием прибывают самолеты из Антальи, Самары, Ульяновска, Иркутска, Якутска, Пекина, Хабаровска, Нерюнгри, Норильска, Магадана, Владивостока и Надыма. На данный момент работа аэропорта продолжается в обычном режиме, но табло фиксирует отдельные задержки по прибытиям.
Атака беспилотников 16 октября
Ночью 16 октября российские системы ПВО перехватили и уничтожили 51 беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее количество дронов сбито над Саратовской областью — 12 единиц, далее следуют:
- Волгоградская область — 1,
- Ростовская область — 8,
- Республика Крым — 6,
- Брянская и Воронежская области — по 4,
- Белгородская область — 3,
- Курская область — 1,
- акватории Черного и Азовского морей — по 1.
Все дроны были нейтрализованы до того, как могли приблизиться к населенным пунктам и критически важным объектам.
