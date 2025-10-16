WSJ: Трамп усиливает преследования политических активистов в США

Администрация президента США Дональда Трампа готовит масштабную реформу Налоговой службы страны (IRS), чтобы усилить контроль над расследованиями в отношении организаций левого спектра. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве.
«Назначения позволят усилить контроль над подразделением и эффективнее расследовать деятельность групп, связанных с левыми движениями», — приводит издание слова собеседника, близкого к Белому дому. Как отмечают источники WSJ, реформа направлена на уменьшение влияния юристов IRS, которые, по мнению окружения Трампа, не проявляют достаточной лояльности к политике президента.
Изменения планируется реализовать через назначение лояльных президенту сотрудников в ключевые подразделения IRS, в частности — в Отдел уголовных расследований. По информации WSJ, уже составлен список «потенциальных целей» для новых расследований. В него включены крупные доноры и спонсоры Демократической партии, включая миллиардера Джорджа Сороса и связанные с ним фонды. Источники подчеркивают, что инициатива по реформированию IRS согласуется с более широкой кампанией администрации Трампа по расследованию деятельности леворадикальных групп, которых подозревают в финансировании организаций, «сеющих анархию в городах, контролируемых демократами». Ранее WSJ также сообщал о планах Министерства юстиции США инициировать расследование работы фонда Сороса «Открытое общество».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.