WSJ: Трамп усиливает преследования политических активистов в США

Трамп хочет реформировать Налоговую службу чтобы расследовать деятельность людей левых взглядов
Трамп хочет реформировать Налоговую службу чтобы расследовать деятельность людей левых взглядов

Администрация президента США Дональда Трампа готовит масштабную реформу Налоговой службы страны (IRS), чтобы усилить контроль над расследованиями в отношении организаций левого спектра. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве.

«Назначения позволят усилить контроль над подразделением и эффективнее расследовать деятельность групп, связанных с левыми движениями», — приводит издание слова собеседника, близкого к Белому дому. Как отмечают источники WSJ, реформа направлена на уменьшение влияния юристов IRS, которые, по мнению окружения Трампа, не проявляют достаточной лояльности к политике президента.

Изменения планируется реализовать через назначение лояльных президенту сотрудников в ключевые подразделения IRS, в частности — в Отдел уголовных расследований. По информации WSJ, уже составлен список «потенциальных целей» для новых расследований. В него включены крупные доноры и спонсоры Демократической партии, включая миллиардера Джорджа Сороса и связанные с ним фонды. Источники подчеркивают, что инициатива по реформированию IRS согласуется с более широкой кампанией администрации Трампа по расследованию деятельности леворадикальных групп, которых подозревают в финансировании организаций, «сеющих анархию в городах, контролируемых демократами». Ранее WSJ также сообщал о планах Министерства юстиции США инициировать расследование работы фонда Сороса «Открытое общество».

