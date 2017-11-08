Дело свердловского депутата, подглядывавшего за женщинами в туалете, направили в суд

Прокуратура Красноуфимска утвердила обвинительное заключение в отношении директора муниципального предприятия, депутата местной гордумы Андрея Мерзлякова, незаконно собиравшего сведения о частной жизни своих подчиненных. За скрытые камеры в женском туалете ему грозит два года лишения свободы, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Скандал с вуайеристом разразился в Красноуфимске в конце сентября 2017 года. Две сотрудницы МУП «Энергосервис» обратились в полицию с заявлениями, обнаружив в туалете скрытые камеры, снимавшие сидевших на унитазах. Как выяснилось, злоумышленник случайно запечатлел и себя на видео, когда их устанавливал. Подозреваемым оказался 37-летний директор предприятия Андрей Мерзляков. Свои действия он пытался оправдать «поиском шпиона», который передавал секреты предприятия, но так и не смог пояснить, почему делал это таким образом.
В прокуратуре заявили о том, что расследование инцидента окончено, обвинительное заключение в отношении депутата утверждено, дело направлено в суд. Обвиняемый свою вину полностью признал. По статье «Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без его согласия» Мерзлякову грозит до двух лет лишения свободы.