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08 ноября 2017
07 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
09:43  08 ноября 2017 0

Дело свердловского депутата, подглядывавшего за женщинами в туалете, направили в суд

Андрею Мерзлякову грозит 2 года лишения свободыФото: kck66.ru

Прокуратура Красноуфимска утвердила обвинительное заключение в отношении директора муниципального предприятия, депутата местной гордумы Андрея Мерзлякова, незаконно собиравшего сведения о частной жизни своих подчиненных. За скрытые камеры в женском туалете ему грозит два года лишения свободы, сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Скандал с вуайеристом разразился в Красноуфимске в конце сентября 2017 года. Две сотрудницы МУП «Энергосервис» обратились в полицию с заявлениями, обнаружив в туалете скрытые камеры, снимавшие сидевших на унитазах. Как выяснилось, злоумышленник случайно запечатлел и себя на видео, когда их устанавливал. Подозреваемым оказался 37-летний директор предприятия Андрей Мерзляков. Свои действия он пытался оправдать «поиском шпиона», который передавал секреты предприятия, но так и не смог пояснить, почему делал это таким образом.

В прокуратуре заявили о том, что расследование инцидента окончено, обвинительное заключение в отношении депутата утверждено, дело направлено в суд. Обвиняемый свою вину полностью признал. По статье «Незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих личную тайну, без его согласия» Мерзлякову грозит до двух лет лишения свободы.

Игорь Чукреев
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