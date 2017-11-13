Пермского правозащитника отправили в психбольницу за репост в соцсетях

Общественника Романа Юшкова отправили к психиатрам в рамках расследования уголовного дела о репосте запрещенной статьи. Об этом сам пермяк сообщил «URA.RU».
Правозащитнику Роману Юшкову назначили судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела об отрицании холокоста. Врачам поручено выяснить, не страдает ли подозреваемый психическими заболеваниями.
«Вот, я как раз пришел на экспертизу. Побеседовал с одним врачом, который направил меня к другому специалисту. Обсуждают даже вариант лечения в стационаре. Следствие сомневается в моей вменяемости, но я-то настаиваю: я не безумен», — рассказал Юшков.
Ранее Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело в отношении Романа Юшкова. Его подозревают в возбуждении вражды, унижении человеческого достоинства и реабилитации нацизма. Поводом для уголовного преследования стал репост статьи в социальных сетях. Сам общественник отмечает, что сделал его еще в ноябре 2016 года и тогда названная публикация не входила в список запрещенных к распространению на территории России.