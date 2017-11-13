{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
11 ноября 2017
10 ноября 2017
Главные новости Пермского края
17:09  13 ноября 2017 0

Пермского правозащитника отправили в психбольницу за репост в соцсетях

Психоневрологическая областная больница №5. Магнитогорск, больница, псих, палата №6, дурдом, шизофрения
Роману Юшкову назначили судебно-психиатрическую экспертизуФото: Илья Московец © URA.RU

Общественника Романа Юшкова отправили к психиатрам в рамках расследования уголовного дела о репосте запрещенной статьи. Об этом сам пермяк сообщил «URA.RU».

Правозащитнику Роману Юшкову назначили судебно-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела об отрицании холокоста. Врачам поручено выяснить, не страдает ли подозреваемый психическими заболеваниями.

Роман Юшков,активист русского национального движения в Перми, доцент ПГНИУ и координатор проекта «Русские встречи» , юшков роман, русские встречи, русское национальное движение, РНД
Роман Юшков настаивает, что делал репосты абсолютно осознанно
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

«Вот, я как раз пришел на экспертизу. Побеседовал с одним врачом, который направил меня к другому специалисту. Обсуждают даже вариант лечения в стационаре. Следствие сомневается в моей вменяемости, но я-то настаиваю: я не безумен», — рассказал Юшков.

Ранее Следственный комитет возбудил очередное уголовное дело в отношении Романа Юшкова. Его подозревают в возбуждении вражды, унижении человеческого достоинства и реабилитации нацизма. Поводом для уголовного преследования стал репост статьи в социальных сетях. Сам общественник отмечает, что сделал его еще в ноябре 2016 года и тогда названная публикация не входила в список запрещенных к распространению на территории России.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров