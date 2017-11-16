В России введут уголовное наказание за ввоз санкционных продуктов

Министерство финансов России предложило ввести уголовное наказание за ввоз в страну санкционных продуктов. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, он опубликован на портале подготовки нормативных актов.
Документ предлагает расширить ст. 226.1 о контрабанде и предусмотреть наказание за «перемещение товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на их ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из нее», пишет «Коммерсант». Провинившихся в министерстве предлагают наказывать лишением свободы от трех до семи лет и штрафом до миллиона рублей.
Минфин придумал уголовное наказание и для тех, кто будет продавать «санкционку». Если УК дополнят статьей 226.2 — о нарушении запрета на оборот санкционных товаров — то продавцов будут также лишать свободы на срок от трех до семи лет и штрафовать на сумму до миллиона рублей. Если на преступлении попадется организованная группа, то срок заключения увеличится до 12 лет.
«URA.RU» писало, что в течение первых 6 месяцев 2017 года российские таможенники сумели обнаружить 19,1 тыс. тонн санкционных товаров. Это больше, чем за весь прошлый год.
Россия запретила ввоз ряда продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады в 2014 году в ответ на антироссийские санкции. Продэмбарго распространяется на мясо, рыбу, морепродукты, молочные продукты, фрукты и овощи.