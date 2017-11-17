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17 ноября 2017
16 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
14:21  17 ноября 2017 0

Мэр Нижнего Тагила выиграл борьбу за соседний округ. Хочет поправить репутацию

Заседание Регионального политического совета
Сергей Носов убедил региональную власть в необходимости замены главы в Горноуральском округеФото: Анна Майорова © URA.RU

Действующий глава Горноуральского городского округа (территория тесно связана с Нижним Тагилом) Николай Кулиш снял свою кандидатуру с конкурса на пост мэра. По информации «URA.RU» от источника в областной администрации, об этом его попросили в администрации главы региона после переговоров с нижнетагильским мэром Сергеем Носовым. За лояльность Кулишу готовят место в региональном правительстве.

Конкурс по выборам главы Горноуральского городского округа стартовал в конце октября. Изначально фамилия Кулиша присутствовала на сайте администрации округа в разделе кандидатов. Однако после того, как прием документов завершился и списки обновили, заявка действующего главы исчезла. В администрации округа «URA.RU» подтвердили, что Кулиш в конкурсе не участвует. Связаться с ним нашему агентству не удалось, он не брал трубку.

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По словам источника в областной администрации, на прошлой неделе Кулиш встречался с руководством администрации. «Носов продолжительное время вел переговоры с администрацией, чтобы не допускать Кулиша до выборов. Он жаловался, что при нынешнем главе в Горноуральском округе начался застой, ничего не меняется, не модернизируется», — рассказал собеседник.

Он уточнил, что проблемы Горноуральского округа непосредственно бьют по Носову. Дело в том, что там находится главный питьевой источник для тагильчан — Черноисточинское водохранилище. Ежегодно водоем затягивает сине-зелеными водорослями, которые гниют и выделяют аммиак. Местные экологи бьют тревогу, горожане жалуются на вонючую воду, о проблеме уже знают в Генпрокуратуре РФ, а результата нет. «Носову в округе нужен свой человек, который бы занялся проблемой водохранилища и помог сдвинуть с мертвой точки проект по модернизации системы городского водоснабжения», — говорит источник.

По информации агентства, таким человеком является начальник управления ЖКХ администрации Нижнего Тагила Егор Копысов. Связаться с Сергеем Носовым не удалось, он не отвечает на сообщения. Кулиш, как говорит источник в областной власти, может занять пост в правительстве Свердловской области. «Он не привязан к Горноуральскому городскому округу или Нижнему Тагилу, его семья живет в Екатеринбурге. Сейчас рассматривается вариант сделать его заместителем министра экономики, который должен определиться на следующей неделе», — сообщает инсайдер.

Первый этап конкурса по выборам главы пройдет в начале декабря. Всего на кресло мэра претендует семь человек.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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