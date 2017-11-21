09:22 21 ноября 2017 0

В день лифтерам поступает по 40-50 заявок на ремонт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Лифтеры Екатеринбурга готовятся к массовым поломкам подъемников с наступлением холодной погоды. Специалисты называют этот период «эпидемией лифтового гриппа». Чтобы устройство в доме «простудилось», жителям достаточно оставить открытой дверь подъезда или переходной лоджии.

Из-за холода, поступающего с улицы, у механизмов подъемника замерзает смазка, рассказал Андрей Сурин — главный инженер одной из крупных компаний, обслуживающих в Екатеринбурге лифтовое хозяйство. Ремонтникам приходится менять смазку и перезапускать лифты. «Особенно к холоду восприимчивы подъемники китайского производства», — добавил Сурин.

«Эпидемия лифтового гриппа», безусловно, увеличивает количество заявок на ремонт, отметил инженер, но и в теплое время крупные обслуживающие компании получает по 40-50 вызовов в день. В 40% случаев лифт ломается по вине жильцов. Часто горожане блокируют лифты ногами — если не давать дверям подъемника закрыться, то примерно после восьми рывков лифт отключится и для его перезапуска придется вызывать специалиста.

«В лифтах продолжают орудовать вандалы: жгут кнопки, выламывают плафоны, гнут двери, забивают пороги мусором, — рассказал управляющий УК ЖКХ Орджоникидзевского района Антон Крылов. — Хуже всего обстоят дела в Октябрьском, Орджоникидзевском районах и на Сортировке. Например, торговцы с „Таганского ряда“ выламывают двери лифтов своими огромными баулами. А на Эльмаше только за два месяца лета хулиганы серьезно повредили почти полсотни лифтов».

Ремонт обходится недешево, указывают специалисты. Замена панели с кнопками стоит от четырех до 15 тысяч рублей, кнопка вызова — от одной до трех тысяч рублей. Восстановление дверей в лифтах российского производства обходится примерно в 30 тысяч рублей, в современных — до 100 тысяч рублей. Управляющий УЖУ «Урал-СТ» Олег Бреславский посоветовал жителям размещать напротив лифта видеокамеру или ее муляж, чтобы сдержать вандалов. «Но эти меры все же будут малоэффективны до тех пор, пока люди не осознают, что это их собственность», — добавил Бреславский.