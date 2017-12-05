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Главные новости Тюменской области
13:02  05 декабря 2017 1

В Тюмени проведут конкурс бородатых женщин и мужчин. «Натуральность проверять не будем»

Мэр Ройзман встретил Новый год пробежкой и толпа ледовый городок
От участников ждут креатива и бородатых селфиФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Конкурс «Тюменский бородач» запустили в столице Западной Сибири. Организаторы, сотрудники Центра культуры и творчества «Тюмень», ждут от участников необычных селфи в трех номинациях: «Самый стильный бородач», «Вместо ёлки борода», «Самый волшебный бородач».

Как рассказал маркетолог Центра Оксана Приданникова, на эту инициативу их натолкнули сразу две вещи: приближающиеся новогодние праздники и мода на ношение бороды среди молодежи. «Дед Мороз — это, наверное, главный современный бородач, к тому же борода — это тренд, это стильно. Может быть, своим конкурсом мы вдохновим кого-то встретить Новый год в образе креативного Деда Мороза», — отметила она.

К слову, креативность — это вообще девиз конкурса. Из правил только ограничение по возрасту — 18+. В остальном у тюменцев полная свобода действий: бороду можно украшать игрушками и мишурой, разукрашивать во все цвета радуги, на крайний случай даже использовать накладную. В номинации «Вместо ёлки борода» Оксана Приданникова посоветовала поискать вдохновения в Интернете, по запросу «борода-ёлка» можно найти много интересных вариантов. Желающим попробовать свои силы в борьбе за звание самой волшебной бороды рекомендуют присмотреться к образам сказочных персонажей. Организаторы заверили, что если кому-то из тюменок взбредет в голову заявиться на конкурс бородачей, им никто не будет препятствовать.

Для того, чтобы принять участие, нужно сделать селфи с бородой, выложить фотографию в альбом в группу «Официальные мероприятия Тюмень» во «ВКонтакте» с хештегом #тюменскийбородач2018. Победителей объявят на открытии ёлки у тюменского технопарка 23 декабря 2017 года и наградят приятными подарками.

В 2014 году в Тюмени уже проходил подобный конкурс. Чемпионат «Борода Тюмени-2014» тогда организовывало сообщество «Активная Тюмень» и фейковых бородачей обоих полов тоже допускали до состязания.

Дарья Казакова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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