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Главные новости Тюменской области
09:42  08 декабря 2017 0

Банку «Открытие» доверили хранить деньги тюменских бюджетников

Банк Открытие. Сургут, рубль, банковская карта, банк открытие, деньги, финансы
На счетах банка будут аккумулироваться счета бюджетных учрежденийФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» по итогам аукционов получил право заключать контракты по обслуживанию счетов администраций Упоровского и Исетского муниципальных районов Тюменской области.

Срок действия контрактов составит три года. В течение этого периода на счетах банка «Открытие» будут аккумулироваться средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципалитетов Тюменской области, юридических лиц — получателей субсидий из бюджета, а также средства, поступающие во временное распоряжение администраций от участников размещения заказа в качестве обеспечения заявок на участие в торгах.

«Западно-Сибирский филиал банка „Открытие“ уже обслуживает счета ряда муниципальных образований Тюменской области, а также счета автономных учреждений. Мы знаем специфику работы таких счетов и требования, предъявляемые к порядку их ведения со стороны финансовых органов. Уверен, новые клиенты смогут оценить, что „Открытие“ является надежным партнером, помогающим решать задачи в сфере управления муниципальными финансами», — подчеркнул управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Виктор Жуков
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