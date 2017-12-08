Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» по итогам аукционов получил право заключать контракты по обслуживанию счетов администраций Упоровского и Исетского муниципальных районов Тюменской области.
Срок действия контрактов составит три года. В течение этого периода на счетах банка «Открытие» будут аккумулироваться средства муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципалитетов Тюменской области, юридических лиц — получателей субсидий из бюджета, а также средства, поступающие во временное распоряжение администраций от участников размещения заказа в качестве обеспечения заявок на участие в торгах.
«Западно-Сибирский филиал банка „Открытие“ уже обслуживает счета ряда муниципальных образований Тюменской области, а также счета автономных учреждений. Мы знаем специфику работы таких счетов и требования, предъявляемые к порядку их ведения со стороны финансовых органов. Уверен, новые клиенты смогут оценить, что „Открытие“ является надежным партнером, помогающим решать задачи в сфере управления муниципальными финансами», — подчеркнул управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.