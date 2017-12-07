«Единая Россия» смогла провести конференцию в вотчине Козицына только со второй попытки

Местное отделение «Единой России» в Верхней Пышме не смогло провести конференцию из-за отсутствия кворума. На состоявшемся в среду, 6 декабря, мероприятии порядка 60 членов партии должны были выдвинуть делегатов для участия в общеобластной конференции. Единороссы со всей области соберутся на региональную конференцию в субботу, 9 декабря, в Театре Эстрады, начиная с 10:30.
В верхнепышминском местном отделении «Единой России» подробности случившегося объяснять не стали. Дама, взявшая трубку по номеру, указанному на сайте партячейки, попросила журналиста перезвонить, сославшись на занятость, но затем просто не взяла трубку. В региональной контрольной комиссии «Единой России» также не смогли уточнить причину отсутствия кворума. С присутствовавшим на вчерашнем мероприятии членом РКК Константином Тедеевым журналиста «URA.RU» связать отказались.
Глава регионального исполкома «Единой России» Александр Косинцев уточнил, что конференция прошла сегодня и ему несколько минут назад «отчитались об этом через WhatsApp». «Проблема накануне возникла из-за того, что несколько человек не смогли спланировать свои графики, чтобы появиться на конференции, — объяснил Косинцев. — Мы истерик не закатываем, просто требуем соблюдения партийной дисциплины и предупреждения о таких вот нюансах. В прошлом году был случай, когда одно из местных отделений не провело конференцию вовсе. Мы тогда наказали их, упрекнув в том, что дисциплина хромает и необходимо поднимать эффективность работы. В данном случае это тоже не было чем-то страшным, тем более, что мы понимали, что конференция все равно состоится — там активный секретарь отделения».