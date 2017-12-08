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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
12:58  08 декабря 2017 0

«Город без наркотиков» рассказал родителям, как распознать детей-наркоторговцев. ФОТО

Интервью с новым вице-президентом фонда
Тимофей Жуков рассказал о растущем увлечении подростков наркоторговлейФото: Анна Майорова © URA.RU

Екатеринбургский фонд «Город без наркотиков» подготовил памятку для родителей о том, как понять, что их ребенок вовлечен в наркоторговлю. «URA.RU» познакомилось с инструкцией и публикует копию руководства.

Одна часть буклета посвящена тому, как вывести на чистую воду ребенка-наркоторговца, вторая — как распознать ребенка-наркомана. Авторы перечислили основные признаки того, что несовершеннолетний вовлечен в незаконную деятельность. Среди них постоянная тайная переписка в телефоне, наличие денег из непонятных источников, новые гаджеты, частая ложь.

«В общении с родителями появляется надменный тон, ведет себя вызывающе. Для примера: «Вы всю жизнь работали за копейки и ничего не понимаете в реальной жизни», — описывается один из признаков занятия наркоторговлей в буклете.

Также в памятке есть информация о том, как определить юного наркомана или наркоторговца по его личным вещам и как вербуют детей на незаконную деятельность.

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Фонд ГБН предоставил «URA.RU» электронную версию памятки Фото: Тимофей Жуков

Вице-президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков рассказал «URA.RU», что поводом для публикации таких памяток стало большое количество детей, замешанных в торговле наркотиками. «За 2016 год правоохранители при нашем участии задержали четырех несовершеннолетних за хранение наркотиков. В 2017 году число задержанных выросло в 11 раз. Причем треть детей была поймана на торговле наркотиками. Это подростки от 14 до 18 лет», — сообщил собеседник агентства.

Памятку распечатали тиражом 5000 экземпляров. По словам Жукова, бумажные варианты будут распространяться в школах и училищах в области. В Екатеринбурге родителям и педагогам будут рассылать онлайн-версию буклета с помощью мессенджеров, сайтов и соцсетей.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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