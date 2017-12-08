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Челябинская школьница родила в туалете 8. Челябинский инспектор ГИБДД блокировал работу скорой 16:27 08 декабря 2017 0 Налоговая завалила челябинцев штрафами за давно проданное имущество. Не жалеют даже детей Челябинцы вынуждены ездить в налоговую службу разбираться с ошибочными счетами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Челябинска массово жалуются в соцсетях на необоснованные претензии налоговой службы о якобы неоплаченных счетах за недвижимость и автомобили, которые проданы несколько лет назад. Как оказалось, даже 10-летние дети вынуждены платить пени за ошибки чиновников из фискальных органов, передает корреспондент «URA.RU». Об одном из самых вопиющих случаев рассказала Наталия Окорокова. «Иногда складывается ощущение, что сотрудники налоговой поголовно психически нездоровы… Моему сыну — ученику младших классов они пять лет с упорством маньяков слали уведомление об уплате налогов за недвижимость в Челябинске… в Екатеринбург! А потом подали на 10-летнего ребенка в суд. В Екатеринбурге же. Мысль о том, что какой-то пласт реальности из этой цепочки явно выпадает, их не посетила ни разу за половину десятилетия», — написала челябинка в Facebook. Как она пояснила корреспонденту «URA.RU», вместе с сыном несколько лет назад переехала из Екатеринбурга в Челябинск. И в новом городе исправно платила налог на имущество. Квитанция на ребенка почему-то приходила по старому адресу. «Когда налоговая подала в суд, я посовещалась с адвокатом и внесла всю сумму, затем судебную пошлину, пени и плату приставам. Мы решили, что так проще, чем ездить в Екатеринбург на судебное разбирательство. Но на налоговую у меня теперь „зуб“», — отметила Окорокова. С проблемами с налоговой столкнулось много челябинцев Фото: фотослужба URA.Ru © URA.RU Таких случаев, как оказалось, масса. Под постом бывшего вице-губернатора Николая Сандакова в Facebook о письме из налоговой о плате за машину, которую он продал три года назад, челябинцы наперебой рассказывали свои истории. «Из налоговой инспекции Центрального района г. Челябинска сыну долгие годы шли уведомления по вопросам его работы в студенческие годы. Вначале он переписывался, затем уехал в Москву. Так что вам — туда», — поделился опытом Вячеслав Кислицин. Южноуральца, гендиректора журнала «Маркуис» Владимир Брагина челябинская налоговая нашла даже после переезда в Москву. «Мне пришло судебное решение от 2015 года в 2017-м — о взыскании налога на недвижимость, плюс пени, плюс штраф. При этом задолженность по налогу 230 рублей, пени и штрафы на 600… Ну, подумаешь, скажете вы. Ан нет. Я поднял свои платежи — никакой задолженности у меня не оказалось. Составил претензию на судебный приказ, приложил копии квитанций, а мне судья отказала в отмене этого приказа, поскольку в заявлении я не указал, что прошу восстановить срок обжалования приказа. А этот срок 20 дней с момента вынесения решения судьей в 2015 году, о котором я узнал в 2017-м, и никого не интересует, что у тебя никакой задолженности и не было. Хотя в ГПК четко написано — заявление в свободной форме! Пришлось повторно отправлять заявление… Пока тишина, хотя заседание было 24 ноября… 230 рублей, и я числюсь как злостный должник, меня, оказывается, и судебный пристав где-то искал… Да… и у меня налоговая Советского р-на», — рассказал переехавший в столицу челябинец. «Ничего удивительного, с меня второй год подряд пытаются взять налог за дом, проданный аж в 2010. Туда, видимо, специально идиотов принимают, чтобы качественно нервы мотали людям», — недовольна Людмила Фролова. «Та же самая история. Присылают платежки за авто, проданный три года назад. Только Курчатовская инспекция», — принимает эстафету Сергей Шумаков. Маркетолог Антон Ходов вспоминает еще одну неприятную особенность. «Самый „смех“ начинается, когда с тебя налог за давно проданную машину и пени (в районе 15 000 рублей) списывают через приставов и буквально за несколько дней до отлета в отпуск за пределы родины. Вот в такой момент особенно много ярких эпитетов появляется по поводу раздолбайства в тех самых органах», — отмечает челябинец. Как оказалось, самые популярные жалобы — на выставление налога на недвижимое и движимое имущество, проданное несколько лет назад. Но есть и уникальные случаи. Например. налоговая присваивает второй ИНН. В ведомстве говорят, что в каждом случае надо разбираться индивидуально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Некоторые челябинцы пытаются хоть как-то объяснить удивительные решения налоговой. «Конец года… Палочно-плановая система налогов и сборов на пике вакханального разгула оргии», — считает Фаниль Валеев. «Сходить в налоговую, написать заявление, фиксировать и свободен», — рекомендует Сергей Хвостовец. «Почему я должна писать заявление, фиксировать и т. д.? У них есть база данных. Не моя вина в том, что таких тупых баранов на службу нанимают. В конце концов, они получают зарплату с наших налогов. Вот пусть отрабатывают, а если не могут, то гнать их надо взашей!» — возмущена Людмила Фролова. Несколько человек, напротив, привели положительные примеры. «Мне с Курчатовский везет. Тупиц долбанутых убрали. Добрые, приветливые сотрудницы. Правда, бывшая в отделе камеральных работает. Единственный минус», — заметил повар Кирилл Кожевников. «У меня ошиблись и в течение 3 недель исправились», — подтверждает пользователь под ником «Denis Denisov». Удивительный случай поведала стилист-визажист Елена Раимджанова. «А мне однажды с ними повезло, машину давно продали, все вопросы закрыли, пришла к ним по другим делам, а они мне: „А у вас налог за машину… переплачен. Оставьте номер счета, мы вам сумму вернем“. Через неделю 7000 пришло на счет. Мелочь, а приятно, особенно от налоговой», — добавила она. Начальник отдела работы с налогоплательщиками и СМИ Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области Павел Логинов заявил корреспонденту «URA.RU», что в каждом случае нужно разбираться индивидуально». «Тем, у кого возникли проблемы надо лично обращаться в свою налоговую. Если и там не получилось, обращаться в вышестоящую организацию. В УФНС по области или в ФНС. Для этого имеются специальные онлайн-сервисы. В том числе и «личный кабинет» налогоплательщика» — резюмировал чиновник. Сергей Леонов © Служба новостей «URA.Ru» {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Загрузка... {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item_print.story_prev.date}} {{item_print.story_next.date}}