На границе Палестины и Израиля начались столкновения протестующих и армейских частей. Израильская армия применила газ и шумовые гранаты, одна из которых попала в группу российских журналистов.
К границе стянули несколько израильских бронированных автомобилей, однако подростки перекрыли дорогу большим мусорным баком. Здесь же протестующие жгут покрышки.
В столице Палестины сейчас проходит митинг сторонников партии «Джабхат Шаби», после которого участники могут присоединиться к протестующим, отмечает газета «Ведомости».
Напомним, что протесты на Ближнем Востоке под названием «День гнева» начались 8 декабря, после того, как американский президент Дональд Трамп решил признать столицей Израиля Иерусалим, а не Тель-Авив.