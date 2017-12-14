Глава уральского города стала равной свердловскому министру

16:57 14 декабря 2017 0

Автомобили с «красивыми» номерами чаще всего встречаются в Екатеринбурге Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Глава Серова Елена Бердникова, переизбравшаяся на прошлой неделе, начала свой новый срок со смены служебного автомобиля и установке на него «блатных номеров». По информации «URA.RU», мэр пересела из Hyundai Sonata в новенькую Toyota Camry, на которую установили привилегированный госномер серии ААА. Формально он предоставляется сотрудникам органов госвласти.

Японскую иномарку для нужд мэра приобрели по результатам электронного аукциона у ООО «Рольф-Моторс» за 1,8 миллиона рублей. На нее не стали переставлять неприметные номера с предыдущей служебной машины Бердниковой. По словам источников «URA.RU» в администрации города, мэр захотела выделяться на дороге. «Известно, что с таким номером сотрудники ГИБДД фактически не тормозят за нарушение ПДД, если, конечно, машина не летит по встречке», — говорит собеседник агентства.

В комитете по управлению муниципальным имуществом администрации «URA.RU» пояснили, что госномер А 304 АА 96 RUS был передан от другого автомобиля, который находится в муниципальной собственности. Однако в пресс-службе свердловской ГИБДД нашему агентству пояснили, что знаки этой серии присваиваются транспортным средствам, на которых передвигаются депутаты Госдумы РФ, Законодательного собрания, члены правительства, а также генеральные директора крупных предприятий. Органам местного самоуправления они не положены.

По информации источников нашего агентства в администрации Серова, «красивый» номер Бердникова сняла с автомобиля, на котором ездил бывший мэр города, ныне — депутат свердловского Заксобрания Владимир Анисимов. «Будучи мэром, он сделал номер через одно из профильных свердловских министерств. Раньше это было проще простого, если есть знакомства», — говорит собеседник. В разговоре с нашим агентством Анисимов сообщил, что не помнит, какой в те времена на его служебном автомобиле был госномер.

Связаться с Еленой Бердниковой нашему агентству не удалось, она не взяла трубку.