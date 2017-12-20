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20 декабря 2017
19 декабря 2017
05:53  20 декабря 2017 0

Россия запустит в космос новый спутник-шпион

Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, спутник, корабль, пространство
Запуск разведывательного спутника запланирован на 2018 годФото: Pixabay.com

Минобороны России в 2018 году получит на вооружение новый спутник-шпион для контроля земной поверхности. Изобретение одного из предприятий «Роскосмоса» позволит российским военным развернуть спутниковый флот, способный контролировать всю планету.

Экспериментальный малый космический аппарат (ЭМКА) разработан корпорацией «ВНИИЭМ». Главными преимуществами «шпиона» являются его компактность и малый вес — до нескольких сотен килограмм. Ожидается, что спутник будет выведен на орбиту в 2018 году. Изначально старт планировался на октябрь этого года, но затем дважды откладывался в связи устранением технических неисправностей. По данным источника «Известий», пуск спутника-шпиона предполагается провести с космодрома Плесецк (Архангельская область) с помощью легкой ракеты-носителя «Союз-2.1в».

Популяризатор космонавтики Виталия Егоров уверен, что современные легкие спутники в ближайшее время потеснят тяжелые аппараты, поскольку их оптическая аппаратура открывает перед военной разведкой новые возможности: «Спутники для съемки поверхности Земли мирового уровня массой около 100 кг способны создавать изображения с разрешением до 0,7 м. Это представляет большой интерес для военных, так как позволяет им определять перемещения военной техники, автотранспорта, небольших пехотных соединений, строительство грунтовых укреплений», — пояснил Егоров.

Сергей Макеев
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