Россиян заставят сортировать мусор

06:25 21 декабря 2017 0

Захоронение мусора в некоторых регионах достигло критических объемов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Создание инфраструктуры и масштабная работа с населением для введения в России системы раздельного сбора мусора может занять от 10 до 15 лет. Переход от захоронения к переработке отходов начался в стране около пяти лет назад, хотя этим следовало озадачиться еще в 1990-е годы, рассказал глава Минприроды Сергей Донской.

Заводы по переработке, которые со временем начнут строить в российских городах, должны будут соответствовать всем экологическим требованиям и обеспечивать очистку выбросов на современном уровне, рассказал в интервью «Известиям» министр. По его словам, хорошим примером служат предприятия в Европе и Японии, где заводы являются объектами высокой архитектуры.

Избежать недовольства населения по поводу строительства мусороперерабатывающего предприятия неподалеку от жилых районов также помогут льготы, которые будут предоставляться людям. «Конечно, людей надо заинтересовать. На местном уровне могут быть установлены определенные льготы, в том числе на электричество, ЖКХ. В Японии электроэнергия с таких заводов напрямую бесплатно подается на объекты, находящиеся рядом. В рамках государственной экологической экспертизы будут рассматриваться и эти аспекты», заключил Донской.