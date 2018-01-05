Полицейский насмерть сбил пешехода на МКАД

Пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте
На МКАД полицейский из Новой Москвы насмерть сбил 20-летнего молодого человека. Пешеход перебегал проезжую часть.
ДТП произошло на 41-м километре МКАД. Полицейский-водитель межмуниципального отдела МВД «Троицкий» на автомобиле «Мазда» в свободное от службы время наехал на перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте пешехода, пишет ТАСС.
Отмечается, что в результате происшествия молодой человек скончался. По факту ДТП проводится проверка. Водитель в момент аварии был трезв.