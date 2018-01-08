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09 января 2018
08 января 2018
22:38  08 января 2018 0

У входа — 30 человек в балаклавах. Националисты заблокировали Киево-Печерскую лавру. ВИДЕО

Радикалы протестуют «против ФСБ в храме»Фото: Wikimedia Commons

Украинские националисты перекрыли въезд в пещеры Киево-Печерской лавры в столице Украины. По сообщению телеканала «112 Украина», на дороге собрались более 30 человек в камуфляже и балаклавах. На переговоры со священнослужителями они не идут.

К националистам вышел наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Однако попытка переговоров не удалась. Радикалы жгут файеры и игнорируют призывы священнослужителей, сообщает Nation News. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, но пока они просто наблюдают развитие событий со стороны.

По информации телеканала 360, националисты протестуют «против ФСБ в храме» и против отказа священников отпевать тех, кто был крещен не в церквях Московского патриархата. Такой случай произошел 31 декабря в Запорожье. Местный священник отказался отпевать погибшего ребенка, ссылаясь на то, что его нельзя назвать крещеным, так как обряд крещения проводился в церкви Киевского патриархата. Еще одной причиной протеста националистов, как передает ТАСС, стало то, что в лавре отказались отпевать погибших участников силовой операции в Донбассе.

Видео: Hromadske.UA

Наталья Володина
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