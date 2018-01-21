Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли для посетителей

Это связано с временной приостановкой работы правительства США
Туристы не смогут подняться на Статую Свободы в Нью-Йорке. Посещение достопримечательности временно приостановлено из-за «прекращения поступления ассигнований», пишет RT.
Статуя Свободы, как и другие федеральные ведомства США, приостановила свою работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету, уточняет Nation News.
Как сообщается на официальной странице объекта в Twitter, туристам, купившим билеты, предлагается вернуть их или же посетить другую экскурсию. По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, средства будут скоро найдены, а значит, доступ к достопримечательности будет открыт в самое ближайшее время.