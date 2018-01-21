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21 января 2018
11:26  21 января 2018 4

Статую Свободы в Нью-Йорке закрыли для посетителей

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Это связано с временной приостановкой работы правительства СШАФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Туристы не смогут подняться на Статую Свободы в Нью-Йорке. Посещение достопримечательности временно приостановлено из-за «прекращения поступления ассигнований», пишет RT.

Статуя Свободы, как и другие федеральные ведомства США, приостановила свою работу в связи с отсутствием финансирования после того, как демократы не позволили Республиканской партии принять закон по федеральному бюджету, уточняет Nation News.

Как сообщается на официальной странице объекта в Twitter, туристам, купившим билеты, предлагается вернуть их или же посетить другую экскурсию. По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, средства будут скоро найдены, а значит, доступ к достопримечательности будет открыт в самое ближайшее время.

Валерий Дорофеев
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