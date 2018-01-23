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23 января 2018
15:43  23 января 2018 1

Съемочную группу «Ревизорро» избили в Нижнем Новгороде. ВИДЕО

Настасья Самбурская стала новой ведущей программы «Ревизорро»Фото: Настасья Самбурская, Instagram

Работник нижегородского кафе «Нептун» с кулаками набросился на съемочную группу «Ревизорро» во главе с актрисой Настасьей Самбурской. Мужчине не понравились действия журналистов, и в итоге он вынудил их покинуть заведение.

Потасовка между командой «Ревизорро» и сотрудником кафе попала на видео, пишет «Лента.ру». На кадрах видно, как мужчина нападает на съемочную группу, матерится и бьет кулаком в лицо одного из членов группы, а затем грозит всех «перерезать». Пока операторы, звукорежиссер и администратор принимают на себя удар, Самбурская прячется в подсобке. «Я не ожидала конфликта», — призналась ошарашенная актриса.

Представитель телеканала «Пятница!» Наталья Абрамочкина заявила, что формат нового «Ревизорро» было решено сделать более социальным. «Наша задача — не просто показать шоу, но помочь нашим зрителям. В идеале плохие рестораны вообще должны быть закрыты», — сказала она. Премьера «Ревизорро» с Настасьей Самбурской намечена на 30 января.

Ранее «URA.RU» сообщало об избиении съемочной группы программы в Салехарде — тогда в МВД действия телевизионщиков признали незаконными.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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