Певица Гулькина раскритиковала организацию вечера памяти Жанны Фриске

В день рождения Жанны Фриске, в Москве состоялся вечер памяти певицы. Однако вместо трогательного события, мероприятие вызвало волну критики со стороны приглашенных артистов и продюсеров. Одной из первых о своем разочаровании высказалась певица Наталия Гулькина.
По информации StarHit, Гулькина, приехавшая на вечер, была неприятно удивлена отсутствием организаторов и элементарной подготовки. По ее словам, никто не встретил гостей, столы для жюри и почетных гостей остались пустыми. «Пахнет какой-то самодеятельностью. Пожалуй, я поеду домой. Я приехала сюда, чтобы выразить почтение и уважение отцу Жанны», — отметила артистка.
На вечере присутствовал продюсер Гера Иващенко, который уже посещал аналогичное мероприятие год назад. По его словам, организация и в этот раз оставляла желать лучшего: «Данное мероприятие организовали те же люди, что и в прошлом году. Тогда все закончилось скандалом». Иващенко отметил, что конкурсанты платили взносы якобы в фонд Жанны Фриске, а само событие проходило в формате караоке в банкетном зале. По его словам, отца Жанны на вечере не было, несмотря на заявления организаторов. Ольга Орлова, близкая подруга Жанны, также отказалась от участия после информации о прошлогоднем скандале. Сам продюсер покинул мероприятие, разочарованный увиденным.
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