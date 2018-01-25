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25 января 2018
24 января 2018
Главные новости Челябинской области
12:32  25 января 2018 0

Челябинскую УК заставили вернуть миллионный долг за электричество

Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, прокуратура челябинской области
Управляющая компания погасила свой долг только после прокурорской проверкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Увельского района Челябинской области добилась того, чтобы МУП «Коммунальные услуги» оплатило миллионный долг перед «Челябэнергосбытом». Задолженность к середине декабря 2017 года составила около 1,5 млн рублей.

В результате действий прокуратуры задолженность предприятия перед энергетиками погасили на 1 млн рублей, а должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. «Отрадно, что такая мера стала действенной в отношении МУП „Коммунальные услуги“ Увельского района. В целом ситуация с неплатежами управляющих компаний в регионе остается напряженной», — подчеркнул директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых. В пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт» подчеркнули, что компания регулярно обращается в надзорное ведомство с заявлениями о принятии мер прокурорского реагирования по конкретным должникам.

Общая дебиторская задолженность в области к началу года достигла 460 миллионов рублей. Возглавляют антирейтинг должников ДЕЗ Калининского района Челябинска (долг — 30 миллионов рублей), «Жилищная управляющая компания» Копейска и управляющая компания «КГХ» из Златоуста (по 12,5 миллиона рублей у каждой).

Ольга Дудорова
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