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29 января 2018
13:39  29 января 2018 3

Стало известно, что Сенчина оставила в наследство мужу и сыну

Людмила Сенчина умерла 25 январяФото: скриншот телепередачи «Наедине со всеми»

В Петербурге простились с певицей Людмилой Сенчиной. Теперь сыну артистки от первого брака и ее третьему мужу предстоит делить наследство — дачу и квартиру в престижном районе.

Недвижимость Сенчиной риелторы в целом оценили в 13 млн рублей. Дачный домик певица приобрела в легендарном поселке Грузино, где она в последнее время проводила большую часть года, пишут «Дни.ру». Поселок располагается всего в 40 километрах от Санкт-Петербурга и очень популярен у знаменитостей — здесь обзавелись жильем в том числе Михаил Боярский и Иван Краско. У Людмилы Сенчиной также была квартира в центре Санкт-Петербурга.

Народная артистка России Людмила Сенчина умерла 25 января на 68 году жизни в больнице Санкт-Петербурга, сообщала «Национальная служба новостей». Причиной стала продолжительная болезнь. О том, что Сенчина тяжело больна, не знали даже преданные поклонники, отмечает «Русская планета». Певице пришлось долго бороться с онкологическим заболеванием, а последние дни она находилась в коме, сообщает «Утро.ру».

Софья Стеклова
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