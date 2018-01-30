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31 января 2018
30 января 2018
18:59  30 января 2018 5

Медведев назвал поводом уволиться непопадание в «кремлевский доклад»

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий
Глава правительства обозначил список США как зеро, которое «стремится к нулю»Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Олигархи и политики в "кремлевском докладе" Минфина США
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал публикацию «кремлевского доклада» Минфином США. По его словам, непопадание в него — это повод уволиться.

«Я думаю, это та ситуация, когда непопадание в этот список — это повод уволиться. Но, конечно, мы так поступать не будем. Очевидно, абсолютно, что в рамках этого списка фигурирует практически вся команда органов власти, существующая в нашей стране, та команда, которая была в определенный момент собрана президентом Владимиром Путиным», — цитирует Медведева «Газета.ру».

Глава правительства считает, что у США «для контактов никаких других людей нет», сообщает RT. Значение этого списка Медведев определил как зеро, которое «стремится к нулю».

Напомним, что «кремлевский доклад» был опубликован Минфином США 30 января. В нем перечислены 210 российских политиков и бизнесменов, в которых Вашингтон видит первоочередную угрозу своей нацбезопасности. Президент Владимир Путин уже пошутил над тем, что его в этот список не включили. «Обидно, слушай!» — заявил он на встрече с доверенными лицами.

Ольга Дудорова
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