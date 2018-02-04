МОК требует реформировать суд, оправдавший 28 российских олимпийцев

15:05 04 февраля 2018 12

Олимпийскому комитету не нравится качество решений суда

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что необходимо провести внутренние реформы в структуре спортивного арбитража в Лозанне (CAS). Ранее эта инстанция отменила пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов.

Бах признал, что такое решение суда стало для него «разочаровывающим и неожиданным». По словам главы МОК, это способно негативно сказаться на борьбе с допингом. «Мы не можем допустить ситуацию, при которой спортсмены потеряют доверие к CAS», — поделился переживаниями Бах.

По мнению спортивного чиновника, арбитражный суд в Лозанне должен поменять свою структуру таким образом, чтобы иметь возможность обеспечивать высокое качество своих решений. При этом Бах заверил, что собирается продолжать контактировать с CAS.

Напомним, что среди 28 реабилитированных россиян девять спортсменов являются уральцами. «URA.RU» публиковало их полный список.